Die meistgehandelten Derivate v. 20.08.21

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical (WKN MA5U30)

In einen Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical nehmen die Anleger an der Euwax ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Der Konzern ist Technologieführer in der robotergestützten, minimal-invasiven Chirurgie. Im letzten Quartal verzeichnete Intuitive Surgical einen Umsatz von 1,46 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 517 Millionen US-Dollar. Die Aktie notiert mit 899 Euro beinahe unverändert.



2. Knock-out-Call auf Sartorius (WKN KE2N8K)

Bei den Knock-outs finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Satorius statt. Die Derivateanleger steigen in den Knock-out-Call auf den Laborlieferant für die biopharmazeutische Industrie und Forschungseinrichtungen aus. Die Sartorius-Aktie legt 2,5% auf 564,20 Euro zu.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen ein. Der Discount-Call verzeichnet im bisherigen Handelsverlauf die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax. Für die Volkswagen-Aktie geht es 1,7% auf 191,62 Euro abwärts.