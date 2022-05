Die meistgehandelten Derivate v. 20.05.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Bavarian Nordic

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen in einen Call-Optionsschein auf Bavarian Nordic ein. Bavarian Nordic ist ein dänisch-deutscher Impfstoffhersteller. Das Unternehmen gab gestern den Vertragsabschluss mit einem nicht näher benannten Staat über die Auslieferung eines Impfstoffes gegen Pocken bekannt. Der Impfstoff wird bereits gegen Affenpockenfälle bereitgestellt. Am 7. Mai trat der erste bestätigte Affenpockenfall in Europa auf. Die Aktie stieg seit gestern von 18 Euro auf über 30 Euro in der Spitze.



2. Call-Optionsschein auf J. B. Hunt Transport Services

Dagegen verkaufen die Derivateanleger in Stuttgart einen Call-Optionsschein auf J. B. Hunt Transport Services. Das amerikanische Speditionsunternehmen bietet innovative Lieferkettenlösungen für seine Kunden in Nordamerika an. Für die Aktie geht es heute mit knapp 0,8% auf 152,5 Euro abwärts.

3. Call-Optionsschein auf Apple

Die Stuttgarter Derivateanleger handeln zum Wochenabschluss einen Call-Optionsschein auf Apple sehr rege. Der Call wird wie bereits an den Vortagen überwiegend gekauft. Der Smartphonepionier gab in der letzten Woche bekannt, dass nach über 20 Jahren die iPod-Produktion eingestellt werden soll. Für die Aktie geht es um 1,5% auf 132 Euro aufwärts.