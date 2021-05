Die meistgehandelten Derivate v. 20.05.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emission Future 12/2021 (WKN MC3SF5)

Bei den Derivateanlegern in Stuttgart bleiben Faktor-Zertifikate auf CO2-Zertifikat-Futures gefragt und werden weiterhin gekauft. Seit der Einführung der sogenannten „CO2-Steuer“ in Deutschland zu Jahresbeginn steigen die Kurse der CO2-Zertifikat-Futures munter an – und die Stuttgarter Anleger scheinen mit weiter steigenden Preisen zu rechnen.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf den Solar Top 10 Index (WKN MA568L)

Auch ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Solar Top 10 Index wird an der Euwax rege gehandelt und dabei von den Anlegern gekauft. Während der Index selbst heute um 0,3% auf 60,66 Euro zulegt, zählen die Aktien von SolarEdge, Daqo New Energy und Maxeon Solar Technologies mit teils zweistelligen Zuwächsen zu den größten Tagesgewinnern.



3. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN DFJ30D)

Bei den Optionsscheinen verkaufen die Stuttgarter Anleger am Donnerstag einen Call-Optionsschein auf Facebook. Der US-Digitalkonzern lädt seine Aktionäre nächsten Mittwoch zur Hauptversammlung und sorgte zuletzt mit seinem Krypto-Projekt Diem für Schlagzeilen, das vor einer Rückkehr in die USA steht. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Krypto Update mit Markus Miller.