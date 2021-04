Die meistgehandelten Derivate v. 20.04.2021

1. Call-Optionsschein auf D. R. HORTON (WKN MA6FU6)

Bereits am gestrigen Tag stiegen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den führenden amerikanischen Hausbauer D. R. HORTON ein. Im vorherigen Quartal könnte das Unternehmen etwas mehr als 18.700 Häuser übergeben. Am Donnerstag legt D. R. HORTON seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Die Aktie notiert bei 79,02 Euro 0,30% schwächer.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Traton (WKN MA4XLC)​

Die Anleger an der Euwax steigen in ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Nutzfahrzeug- und Bushersteller Traton ein. Im ersten Quartal konnte Traton seinen Absatz um 31% auf 60.300 Fahrzeuge steigern. Das operative Ergebnis stieg von 161 Millionen Euro auf 510 Millionen Euro. Bei 25,66 Euro erreichte die Traton-Aktie im frühen Handel ein neues 52-Wochen-Hoch.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

In einem Call-Optionsschein auf Volkswagen verzeichnet unser Händler am Dienstag einer leichten Käuferüberhang. Volkswagen ist mit 89,72% Hauptaktionär von Traton. Die VW-Aktie legt um 0,52% auf 241,90 Euro zu.