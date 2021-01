Die meistgehandelten Derivate v. 20.01.2021

1. Call-Optionsschein auf Silber (WKN MA46VU)

Das beliebteste verbriefte Derivat an der Euwax ist am Mittwoch ein Call-Optionsschein auf Silber. In diesem Optionsschein finden sich nach einer Empfehlung überwiegend Käufer wieder. Das Edelmetall notiert auf Jahressicht knapp 40% im Plus.



2. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MC6SS1)

Für Freudensprünge an der Börse sorgte das Netflix-Management: Die Aktie legte in Folge des Quartalsberichts von gestern Abend über 10% zu. In einem Call-Optionsschein auf den Streaming-Pionier positionieren sich die Stuttgarter Anleger heute überwiegend auf der Verkaufsseite.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA)

Ebenfalls rege gehandelt wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. Auch hier positionieren sich Anleger nach einer gestern Abend ausgesprochenen Empfehlung mehrheitlich auf der Käuferseite.