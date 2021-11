Die meistgehandelten Derivate v. 19.11.21

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Sehr rege gehandelt wird kurz vor dem Wochenende ein Call-Optionsschein auf den Halbleiter-Konzern NVIDIA. In dem Optionsschein führen unsere Händler überwiegend Kauf-Orders aus. Die NVIDIA-Aktie notiert zum Mittag rund 2,7% höher.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Viele Preisfeststellungen finden auch in einem Call-Optionsschein auf Microsoft statt. In dem Papier werden überwiegend Kauforders ausgeführt. Die Microsoft-Aktie notiert aktuell nahe ihres Allzeithochs bei über 300 Euro.



3. Knock-out-Call auf PUMA

Das meistgehandelte Knock-out-Produkt ist zum Mittag ein Call auf den Sportartikelhersteller PUMA. In dem verbrieften Derivat finden sich überwiegend Verkäufer wieder. Die PUMA-Aktie notiert nahezu unverändert bei rund 115 Euro.