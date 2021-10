Die meistgehandelten Derivate v. 19.10.21

1. Call-Optionsschein auf Linde

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call auf Linde statt. Der Optionsschein wird überwiegend gekauft. Der Industriegasehersteller wird am 28. Oktober seine Zahlen für das 3. Quartal vorlegen. Die Linde-Aktie notiert mit 264,80 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Geberit

Auf den Schweizer Hersteller von Sanitärprodukten Geberit kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der europäische Marktführer im Bereich der Sanitärprodukte erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von drei Milliarden Schweizer Franken. Die Geberit ADRs legen knapp 1% auf 66 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Adyen

In einen Call-Optionsschein auf den Zahlungsverkehrsdienstleister Adyen steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Im ersten Halbjahr wickelte Adyen Transaktionen im Gegenwert von 216 Milliarden Euro ab. Die Adyen-Aktie legt 0,5% auf 2.686 Euro zu.