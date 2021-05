Die meistgehandelten Derivate v. 19.10.21

1. Knock-out-Call auf Bitcoin-Future (WKN VQ3CRF)

Gleich mehrere Knock-out-Calls auf den Bitcoin-Future werden an der Euwax rege gehandelt. Der Bitcoin-Kurs kam vor einigen Tagen deutlich ins Rutschen und steht aktuell bei unter 35.000 Euro. Vor einer Woche notierte die wohl bekannteste Kryptowährung noch bei rund 47.500 Euro. Mehr dazu erfahren Sie in unserer neuen Folge „Börse weekly“.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emissionen (WKN MC3SF5)

Wie bereits seit Wochenanfang handeln die Stuttgarter Anleger auch heute rege ein Faktor-Long-Zertifikat auf europäische CO2-Emissionen. Das Thema Klimaschutz scheint also nicht nur zunehmend im Unternehmensfokus zu stehen, sondern auch immer mehr ins Bewusstsein der Anleger zu rücken.



3. Call-Knock-out-Call auf Ethereum (WKN VP6JXV)

Auch Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung, muss zur Wochenmitte deutliche Kursverluste von über 10% hinnehmen und verliert auf Wochensicht sogar knapp 20% an Wert. In Stuttgart verkaufen die Anleger heute mehrere Knock-out-Calls auf Ethereum.