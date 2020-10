Die meistgehandelten Derivate v. 19.10.2020

1. Call auf Peloton Interactive (WKN MA1T8H)

Wie bereits am Freitag tauschen einige Stuttgarter Derivateanleger heute ihre Call-Optionsscheinpositionen in Peloton Interactive. Sie steigen in den Call-Optionsschein (WKN MA1T8H) mit einem Basispreis von 112,50 US-Dollar ein und steigen dafür aus dem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) mit einem Basispreis bei 67,50 US-Dollar aus.



2. Call auf Union Pacific (WKN MC4XX9)

Ein Call-Optionsschein (WKN MC4XX9) auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific wird heute von den Anlegern in Stuttgart gekauft. Die im Westen der USA tätige Eisenbahngesellschaft wird am 22. Oktober ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie notiert heute mit 178,54 Euro beinahe unverändert.



3. Put auf die Allianz (WKN KB8X0E)

Bei den Knock-out-Produkten wird heute in Stuttgart ein Put (WKN KB8X0E) auf die Allianz sehr häufig gehandelt. Unser Händler verzeichnet fast ausschließlich nur Kauforders. Für die Aktie geht es heute um rund 1% auf 164,56 Euro aufwärts.