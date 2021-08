Die meistgehandelten Derivate v. 19.08.21

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Auf Volkswagen werden heute mehrere Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Discount-Call-Optionsschein (WKN MA7CN8) statt. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 245 Euro, der Basispreis bei 220 Euro. Sofern die Volkswagen-Aktie am Bewertungstag auf oder über 245 Euro notiert, können Anleger unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses eine maximale Auszahlung von 2,50 Euro erhalten. Die Volkswagen-Aktie gibt in einem schwachen Marktumfeld 1,6% auf 193,38 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Gerresheimer (WKN CP4Y51)

Aus einem Knock-out-Call auf Gerresheimer steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus. Gerresheimer bietet breitgefächerte Verpackungslösungen für die Pharma-, Gesundheits-, Wellness- und Biotech-Branche her. Die Aktie von Gerresheimer gibt 0,8% auf 88,15 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Der Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird auch im bisherigen Handelsverlauf sehr rege an der Euwax gehandelt. Wie an den Vortagen dominieren weiterhin die eingehenden Verkaufsorders. Für die T-Aktie geht es 2% auf 18,48 Euro abwärts.