Die meistgehandelten Derivate v. 19.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA3RKQ​)

Die Stuttgarter Derivateanleger drücken im bisherigen Handelsverlauf bei Call-Optionsscheinen auf den Verkaufsbutton. Die häufigsten Preisfeststellungen finden dabei in einen Call auf Alphabet statt. Nächsten Dienstag wird die Google-Muttergesellschaft ihr Zahlenwerk fürs vergangene Quartal vorlegen. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.226 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Aus einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom steigen die Stuttgarter Anleger ebenfalls aus. Die T-Aktie kämpft gegenwärtig mit der Marke von 18 Euro. Erst am Freitag konnte die Aktie bei 18,43 Euro trotz des schwächelnden DAX ein neues 52-Wochenhoch markieren.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Auch bei Amazon trennen sich die Anleger von einem Call-Optionsschein. Der Amazon-Gründer und aktuell Noch-CEO Jeff Bezos wird morgen mit einem Raumschiff seines Unternehmens Blue Orgin in den All fliegen. Bis zum Mittag gibt die Amazon-Aktie 0,6% auf 3.014 Euro nach.