Die meistgehandelten Derivate v. 19.05.22

1. Call-Optionsschein auf Apple

Die häufigsten Preisfeststellen im bisherigen Handelsverlauf erfolgen in einem Call-Optionsschein auf Apple. Die Derivateanleger steigen wie bereits an den Vortagen in den Call ein. Die von Warren Buffet geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält mehr als 5% der Apple-Aktien. Im ersten Quartal kaufte die Beteiligungsgesellschaft Apple-Aktien im Gegenwert von 600 Millionen US-Dollar hinzu. Für die Apple-Aktie geht es heute knapp -1,6% auf 134,5 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf PayPal

Auf den amerikanischen Online-Zahlungsverkehrsanbieter PayPal wird ein Call-Optionsschein gekauft. Von ihrem All-Time-High im Juli 2021 hat die PayPal-Aktie beinahe 75% verloren. Im ersten Quartal 2022 konnte der Umsatz um 8% auf 6,5 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Für das Gesamtjahr erwartet der Zahlungsabwickler ein Umsatzwachstum zwischen 11 und 13%. Heute verliert die Aktie weitere 1,7% auf 72,40 Euro.

3. Call-Optionsschein auf The Mosaic

Ein weiterer Call-Optionsschein auf einen amerikanischen Basiswert wird an der Euwax sehr rege gehandelt. Der Call auf The Mosaic wird von den Derivateanlegern überwiegend verkauft. Der Düngerhersteller hält heute seine Hauptversammlung ab. Für die Aktie geht es im Vorfeld -7,8% auf 57,72 Euro abwärts.