Die meistgehandelten Derivate v. 19.04.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Zum Wochenauftakt kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Essener Energiekonzern RWE. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet RWE ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 3,6 und 4 Milliarden Euro. Für das vergangene Geschäftsjahr stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 28. April, über die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie ab. Damit schüttet RWE insgesamt mehr als 600 Millionen Euro aus. Die RWE-Aktie notiert mit 39,90 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Auf den Düngemittelproduzenten K+S wird ein Call-Optionsschein von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend verkauft. In der letzten Handelswoche erhöhte K+S seine EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro von zuvor 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Die höheren, erzielbaren Durchschnittspreise im Segment Landwirtschaft werden die gestiegen Kosten überkompensieren. Die K+S-Aktie erreichte am frühen Morgen mit 36,39 Euro ein Mehrjahreshoch.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet

Auf Alphabet kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Die Google-Muttergesellschaft wird am 26. April die Quartalszahlen vorlegen. Im Juli erfolgt ein Aktiensplit im Verhältnis 1:20. Mit Amazon, Tesla und Shopify haben weitere Unternehmen einen Aktiensplit angekündigt. Die Alphabet-Aktie legt um 0,9% auf 2.355,75 Euro zu.