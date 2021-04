Die meistgehandelten Derivate v. 19.04.21

1. Call-Optionsschein auf D. R. HORTON (WKN MA6FU6)

Auf D. R. HORTON, den größten amerikanischen Hausbauer, kaufen die Anleger in Stuttgart zum Wochenstart einen Call-Optionsschein. Der US-Konzern legt am Donnerstag vor Börsenbeginn seine Zahlen für das zweite Quartal. Die Aktie gewinnt 2,11% auf 81,30 Euro.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Merck (WKN MA4XQW)​

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Darmstädter Merck-Konzern steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ein. Der Konzern wird am Freitag seine Hauptversammlung fürs vergangene Jahr abhalten. So sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten. Der Merck-Aktie notiert mit 148,30 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA343P)

Auch zu Wochenbeginn sind Call-Optionsscheine auf Unternehmen im Halbleiterbereich bei den Anlegern an der Euwax sehr beliebt. In einen Call-Optionsschein auf Micron Technology steigen die Anleger überwiegend ein. Die Micron Technology-Aktie notiert bei 75,22 Euro 0,42% höher.