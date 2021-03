Die meistgehandelten Derivate v. 19.03.21

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Mit bereits über 400 Preisfeststellungen zur Mittagszeit wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index bei den Stuttgarter Anlegern besonders stark gehandelt. Unser Händler erhält fast ausschließlich Kauforders zur Ausführung. Größter Tagesverlierer im Index ist die Xinyi Solar-Aktie mit einem Verlust von 3,3%. Der Saubere Zukunft 2 Index gibt 1,37% auf rund 105 Punkte nach.



2. Faktor-Zertifikat auf Nel ASA (WKN MF33JB)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf die in der Wasserstoffspeicherung und -herstellung tätige Nel ASA wird von den Anlegern an der Euwax ausschließlich gekauft. Die Nel ASA-Aktie selbst kämpft bei rund 2,15 Euro seit Tagen um die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie.



3. Call auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Wie bereits die gesamte Handelswoche über gehört ein Call-Optionsschein auf die Volkswagen Vorzugs-Aktie zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax. Im heutigen Handelsverlauf halten sich Käufer und Verkäufer in dem Call in etwa die Waage.