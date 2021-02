Die meistgehandelten Derivate v. 19.02.2021

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Am Freitag verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser fällt heute um knapp 2% auf etwas mehr als 128 Punkte. Von den sieben im Index enthaltenen Werten notieren lediglich Jinkosolar und Xinyi Solar im Plus – alle anderen Aktien geben bis zum Mittag teils mehrere Prozent ab.



2. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie bereits die gesamte Börsenwoche über kaufen die Stuttgarter Anleger auch heute einen Call-Optionsschein auf thyssenkrupp. Nach bewegten Tagen – erst Wasserstoff-Hoffnungen, dann geplatzte Verhandlungen mit Liberty Steel – notiert die thyssenkrupp-Aktie zum Wochenschluss bei knapp über 11 Euro.



3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA0NRK)

An der Euwax wird von den Anlegern ein Knock-out-Call auf Varta weiterhin rege gehandelt. Käufer und Verkäufer halten sich in dem Call dabei weiter die Waage. Während Varta als eine der meistgehandelten Aktien der Woche auf Wochensicht über 13% einbüßte, beträgt der Zuwachs auf Monatssicht trotzdem noch mehr als 13%.