Die meistgehandelten Derivate v. 18.12.20

1. Knock-out-Put auf ThyssenKrupp (WKN MC68S2)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden in einem Knock-out-Put auf ThyssenKrupp statt. Der Knock-out-Put wird von den Anlegern überwiegend gekauft. Für die ThyssenKrupp-Aktie geht es mit 7,99 Euro auf ein neues Corona-Hoch – nach den massiven Kurseinbrüchen zu Beginn der Corona-Pandemie im März.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Weiterhin wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 von den Anlegern gekauft. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien hat wiederum die Xinyi-Solar-Aktie mit 8,44%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 1,57% höher bei 114,48 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Walmart (WKN KA0XUW)

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf den weltweit größten Einzelhändler Walmart von den Anlegern verkauft. Die Walmart-Aktie notiert mit 119,60 Euro unverändert.



EUWAX



