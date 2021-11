Die meistgehandelten Derivate v. 18.11.21

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp

Weiterhin steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einem Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp aus. Heute veröffentlichte der Konzern seine Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021. Der Umsatz konnte um 18% auf 34 Milliarden Euro gesteigert werden. Hierbei verzeichnete ThyssenKrupp ein EBIT von 796 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 erwartet der Industriekonzern einen Jahresüberschuss von mindestens einer Milliarde Euro. Dies wäre der höchste Überschuss seit dem Geschäftsjahr 2007/2008. Für die Aktie geht es nach der Veröffentlichung um über 5% auf 10,68 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf Oracle

Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen IT-Konzern Oracle kaufen die Derivateanleger in Stuttgart überwiegend. Oracle erzielte im letzten Quartal mit seinen Cloud-Services und dem Lizenzgeschäft Umsätze von 7,37 Milliarden US-Dollar. Die Oracle-Aktie notiert mit 84,21 Euro nur noch knapp unter dem aufgestellten All-Time-High vor knapp einem Monat.



3. Call-Optionsschein auf BioNTech

Neben der BioNTech-Aktie wird an der Börse Stuttgart auch ein Call-Optionsschein auf den Impfstoffhersteller sehr rege gehandelt. Bei dem Call liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. Die BioNTech-Aktie legt 1,5% auf 243,20 Euro zu.