Die meistgehandelten Derivate v. 18.11.2020

1. Call auf Apple (WKN JC663W)

Die mit Abstand meisten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten an der Euwax verzeichnet ein Call-Optionsschein auf den Smartphone-Pionier Apple. Unser Händler führt in dem Schein fast ausnahmslos Kauforders aus. Die Apple-Aktie hält sich bei -0,6% noch knapp über der Marke von 100 Euro.





2. Call auf Alibaba (WKN VQ1FP3)

Waren die letzten Tage verbriefte Derivate auf Amazon gefragt, so handeln die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein auf das chinesische Pendant Alibaba. In dem Call dominieren am Mittwoch die Kauforders. Für die Alibaba-Aktie geht es heute um 0,5% auf 218 Euro nach oben.





3. Knock-out Call auf Grenke (WKN TT3T6B)

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call auf Grenke. Für den Anbieter von Finanzierungslösungen für Unternehmen geht es heutem nach einem starken gestrigen Tag um 3,2% auf 38,84 Euro abwärts.