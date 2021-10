Die meistgehandelten Derivate v. 18.10.21

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Der bereits seit Wochen sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die ASML-Holding findet sich im heutigen Handelsverlauf erneut unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten wieder. Der Händler an der Euwax erhält überwiegend Verkaufsorders in dem Optionsschein. Anscheinend steigen die Anleger vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch aus. Für die ASML-Aktie geht es um 1,6% auf 667 Euro abwärts.



2. Knock-out-Call auf Puma

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Call auf Puma von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller wird am 27. Oktober sein Zahlenwerk fürs vergangene Quartal vorlegen. Die Puma-Aktie gibt 1,2% auf 100,35 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Mit einem Call-Optionsschein auf NVIDIA befindet sich ein weiteres Papier auf ein Unternehmen der Halbleiterbranche unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten. Der Call auf NVIDIA wird von den Derivateanlegern ebenfalls überwiegend verkauft. Die NVIDIA-Aktie notiert mit 187,50 Euro nahezu unverändert.