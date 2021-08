Die meistgehandelten Derivate v. 18.08.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Seit nunmehr letzten Freitag zählt ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom täglich zu den am häufigsten gehandelten Optionsscheinen an der Euwax. Wie bereits an den Vortagen ist auch heute ein deutlicher Überhang an Verkäufern festzustellen. Zu Handelsbeginn erreichte die T-Aktie mit 18,86 Euro ein neues 20-Jahreshoch.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA8GM1)

Auf ASML, den führenden Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche, kaufen die Stuttgarter Derivateanleger im bisherigen Handelsverlauf einen Call-Optionsschein. Der niederländische Konzern weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 277 Milliarden Euro aus. Am Mittag notiert die ASML-Aktie mit 665 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern am Mittwoch überwiegend gekauft. Für den Index selbst geht es nach seiner gestrigen Talfahrt um 2,3% auf 115,17 Punkte nach oben. Unter den im Index enthaltenen Aktien ist Xinyi Solar mit einem Plus von 9,8% der größte Gewinner.