Die meistgehandelten Derivate v. 18.05.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emissionen (WKN MC3SF5)

Wie bereits zum gestrigen Wochenstart wird auch am Dienstag ein Faktor-Long-Zertifikat auf die CO2-Emissionen in Europa rege gehandelt. In dem Papier werden überwiegend Kauforders abgewickelt.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA)

Auch beim zweiten Derivat, einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom, finden sich viele Derivateanleger. Das Papier wird überwiegend verkauft. Für Aufsehen sorgte gestern außerdem der Telekom-Rivale AT&T: Wie der US-Gigant ankündigte, soll das Mediengeschäft rund um „Time Warner“ ausgegliedert und mit Discovery verschmolzen werden. Damit will AT&T den Streaming-Anbietern Netflix und Disney in den USA den Kampf ansagen.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

In einem Call-Optionsschein auf den Wolfsburger Automobil-Konzern VW halten sich Käufer und Verkäufer heute Vormittag nahezu die Waage. Die VW-Aktie kann indes um rund 0,9% zulegen.