Die meistgehandelten Derivate v. 18.03.22

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post

Mit deutlichem Abstand finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax zum Wochenschluss in einem Knock-out-Call auf die Deutsche Post statt. Dieser Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern ein Rekordergebnis von acht Milliarden Euro. Die Dividende wird von 1,35 Euro auf 1,80 Euro erhöht. Zusätzlich wird noch ein Aktenrückkaufprogramm im Volumen von zwei Milliarden Euro aufgenommen. Am Freitag gibt die Aktie der Deutschen Post knapp 1% auf 46,10 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf United Rentals

In einen Knock-out-Call auf United Rental steigen die Derivateanleger an der Euwax ebenfalls ein. United Rental ist das weltweit größte Vermietungsunternehmen für Ausrüstungsgüter wie beispielsweise Hebebühnen und Generatoren. Im vergangen Geschäftsjahr erzielte United Rental bei einem operativen Ergebnis von knapp 2,3 Milliarden US-Dollar einen Umsatz von etwa 9,7 Milliarden US-Dollar. Heute legt die United Rental-Aktie 2,3% auf 312,50 Euro zu.





In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf ASML Holding steigen die Anleger an der Euwax ein. Die Analysten von Goldman Sachs setzen die Aktie des Herstellers von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterbranche von „Buy“ auf die „Conviction Buy List“ herauf. Das Kursziel wurde bei 930 Euro belassen. Mit 589 Euro notiert die ASML-Aktie heute geringfügig im positiven Bereich.

Disclaimer

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.