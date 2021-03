Die meistgehandelten Derivate v. 18.03.2021

1. Faktor-Zertifikat auf Schaeffler (WKN MA4XW2)

Ein Faktor-Zertifikat auf den fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler wird von den Stuttgarter Anlegern gekauft. Im letzten Geschäftsjahr verzeichnete der Konzern im Unternehmensbereich E-Mobilität einen Auftragseingang von mehr als 2,7 Milliarden Euro, was deutlich über der Zielvorgabe von 1,5 bis 2 Milliarden Euro lag. Insgesamt brach der Umsatz des Konzerns jedoch währungsbereinigt um 10,4% auf 12,6 Milliarden Euro ein. Die Schaeffler-Aktie notiert bei 7,40 Euro rund 2% höher.



2. Call auf Intel (WKN MA3484)

In einen Call-Optionsschein auf Intel steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute ein. Intel führte im Laufe der Woche die elfte Generation der Desktop-Prozessoren der Core S-Serie ein. Die Intel-Aktie liegt mit rund 1% im negativen Bereich bei 54,38 Euro.



3. Call auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Für den in Stuttgart seit Tagen sehr stark gehandelten Call-Optionsschein auf die Volkswagen Vorzugs-Aktie erhält unser Händler im bisherigen Handelsverlauf hauptsächlich Verkaufsorders. Durch die Kurssteigerungen der VW-Aktie in den letzten Tagen ist der Call-Optionsschein inzwischen mit einem Basispreis von 205 Euro weit im Geld.