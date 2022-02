Die meistgehandelten Derivate v. 18.02.2022

1. Call-Optionsschein auf Barrick Gold

In einen Call-Optionsschein auf Barrick Gold steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Barrick verkündete gestern eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 0,10 US-Dollar sowie eine Änderung der Dividendenpolitik. Zukünftig hängen die Dividendenzahlungen von dem Nett-Cashbestand des Unternehmens ab. Als „Schmackerl“ führt Barrick ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar ein. Nach den gestrigen Kursgewinnen, gibt die Aktie im heutigen Handel knapp 2% auf 20,10 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf die Commerzbank vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein (WKN JN8ALA) und dafür kaufen sie den Call (WKN JX6YZ1), mit einer längeren Laufzeit und einem höheren Basispreis. Die Commerzbank legte gestern ihre Geschäftszahlen für 2021 vor, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Mit einem Konzernergebnis von 430 Millionen Euro ist die Bank zurück in die Gewinnzone gelangt. Die Aktie legt beinahe 4% auf 9,12 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Salesforce.com

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Salesforce.com statt. Der Call auf den Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Salesforce.com wird am 01. März seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie legt 0,6% auf 177,30 Euro zu.