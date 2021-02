Die meistgehandelten Derivate v. 18..02.2021

1. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA0NRK)

Kein verbrieftes Derivat wird an der Euwax häufiger gehandelt als ein Knock-out-Call auf Varta. Dabei zeigt sich laut unserem Händler ein gemischtes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Varta hatte sich für das Wachstum im laufenden Jahr vorsichtig gezeigt: Man rechne mit einem Umsatz von 940 Millionen Euro – weniger, also von Analysten erwartet.



2. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Den vierten Tag in Folge kaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf thyssenkrupp. Gestern Abend hatten thyssenkrupp und Liberty Steel die Verhandlungen zur Übernahme des Stahlgeschäfts abgebrochen. Liberty Steel hatte im Oktober ein nicht bindendes Angebot vorgelegt – doch die Vorstellungen lagen thyssenkrupp zufolge zu weit auseinander.



3. Call-Optionsscheine auf Activision Blizzard (WKN KA5PY5 & KE1DMZ)

Gleich zwei Call-Optionsscheine auf Activison Blizzard werden heute in Stuttgart rege gehandelt. Dabei rollen die Anleger von einem Call (WKN KA5PY5) in einen anderen mit längerer Laufzeit (WKN KE1DMZ). Berichten zufolge soll der Umsatz im Bereich eSports bis 2023 um 68% steigen. Die Anleger rechnen wohl damit, dass sich dies auch auf Acitivison Blizzard als Marktführer im Videospiele-Sektor auswirken wird.