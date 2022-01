Die meistgehandelten Derivate v. 18.01.22

1. Knock-out-Call auf Vodafone

Die häufigsten Trades bei den Knock-out-Produkten finden an der Euwax in einem Call auf Vodafone statt. Dieser wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ausschließlich gekauft. Vodafone verfügt über 300 Millionen Kunden in Europa und Afrika. Am 22. Februar wird der britische Telekommunikationskonzern schließlich seine Quartalszahlen fürs vergangene Quartal vorstellen. Am Mittag notiert die Vodafone-Aktie knapp 1% fester bei 1,46 Euro.



2. Call-Optionsschein auf ArcelorMittal

Auch in einen Call-Optionsschein auf den internationalen Stahlproduzenten ArcelorMittal steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Mit seinen 168.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in 17 Ländern bedient ArcelorMittal weltweit Kunden. Für die Aktie geht es am Dienstag 1,8% auf 31,46 Euro bergab.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

In einem seit Wochen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf den Softwareriesen Microsoft liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders vor. Microsoft wird am nächsten Dienstag seine Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld gibt die Aktie des Softwareriesen 1,8% auf 266,75 Euro ab.