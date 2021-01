Die meistgehandelten Derivate v. 18.01.2021

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Das zum Wochenstart meistgehandelte Derivat an der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf den Logistik-Konzern Deutsche Post. In dem Papier werden größtenteils Verkaufsorders ausgeführt. Entgegen eines insgesamt eher schwachen Gesamtmarkts gewinnt die Post-Aktie gut 2%.



2. Call-Optionsschein auf Peloton (WKN MA1T8H)

Ebenfalls überwiegend Verkaufsorders werden in einem Call-Optionsschein auf Peloton Interactive ausgeführt. Auch die Aktie des Fitness-Geräte-Herstellers verliert heute um 1,8%.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Einer der Lieblinge der Stuttgarter Derivateanleger ist seit geraumer Zeit ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Auch in diesem Papier finden sich zum Großteil Verkäufer wieder. Der Index notiert in einem schwachen Marktumfeld 3,5% tiefer.