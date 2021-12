Die meistgehandelten Derivate v. 17.12.21

1. Call-Optionsschein auf Procter & Gamble (WKN MA6NY6)

Ein Call-Optionsschein auf den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Im vergangenen Quartal konnte P&G seinen Umsatz um 5% auf 20,3 Milliarden US-Dollar steigern. Unterm Strich verblieb ein Nettogewinn von 4,12 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt 0,5% auf 141,95 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

In einen Knock-out-Call auf den Impfstoffhersteller Valneva steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Gestern veröffentlichte Valneva positive Testergebnisse seines Totimpfstoffes gegen Covid-19. Die Aktie legt auch im heutigen Handelsverlauf mit über 4% auf 26,97 Euro kräftig zu.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Ein Call-Optionsschein auf Microsoft wird von den Derivateanlegern gekauft. Im gestrigen Handelsverlauf wurde der Call noch überwiegend verkauft. Die Aktie des Softwaregiganten verliert 0,7% auf 284,75 Euro. Auf Wochenbasis verliert die Microsoft-Aktie sogar beinahe 3%.