Die meistgehandelten Derivate v. 17.12.2020

1. Knock-out Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Wie bereits am Vortag wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 von den Anlegern gekauft. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien hat die Xinyi-Solar-Aktie mit 6,16%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 1,17% höher bei 112,62 Euro.



2. Knock-out-Call auf Bitcoin Group (WKN LS8TN8)

Ein Knock-out-Call auf die Bitcoin Group wird von den Anlegern heute verkauft. Anscheinend nehmen die Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit. In der Spitze erreichte die Aktie ein neues All-Time-High bei 83,80 Euro. Aktuell steht die Aktie mit -0,83% auf 71,90 Euro leicht im Minus.



3. Call-Opitonsschein auf Toyota (WKN KA7TH9)

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf den japanischen Automobilhersteller Toyota von den Anlegern überwiegend gekauft. Toyota ist hinter VW nach Absatzzahlen der zweitgrößte Automobilproduzent. Die Aktie notiert mit 63,00 Euro beinahe unverändert.



EUWAX



