Die meistgehandelten Derivate v. 17.11.21

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp

Wie bereits gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einem Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp aus. Die Aktie verzeichnete im gestrigen Tagesverlauf ein Kursplus von über 13% auf 10,50 Euro. Im heutigen Handelsverlauf gibt die Aktie um 1,5% auf 10,20 Euro nach. Morgen wird der Industriekonzern seine Jahreszahlen für das am 30.09. beendete Geschäftsjahr vorlegen.



2. Knock-out-Call auf Porsche

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf die Porsche Automobil Holding statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Porsche Automobil Holding ist im September in den DAX aufgestiegen. Die Aktie notiert mit 0,4% bei 84,13 Euro geringfügig im negativen Bereich.



3. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical statt. Der Call wird von den Derivateanlegern verkauft. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Die Intuitive Surgical-Aktie legt 0,5% auf 319,80 Euro zu.