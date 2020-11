Die meistgehandelten Derivate v. 17.11.2020

1. Knock-out Call auf CSI Smallcap 500 (WKN MA2XPY)

Die meisten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden in Stuttgart bei einem Knock-out-Call auf den chinesischen CSI Smallcap 500 Net Total Return Index statt. Unser Händler verzeichnet in dem Call aufgrund einer Kaufempfehlung fast nur Kauforders.





2. Call auf Capri Holdings (WKN MA2BMN)

Auf die Capri Holdings verkaufen die Stuttgarter Anleger am Dienstag einen Call-Optionsschein. Zu der Holding gehören die Marken Jimmy Choo, Michael Kors und Versace. Die Aktie notiert mit 0,58% bei 25,12 Euro geringfügig im positiven Terrain.





3. Call auf BioNTech (WKN MC9DLU)

Neben der BioNTech-Aktie wird heute in Stuttgart auch ein Knock-out-Call auf den Impfstoffhersteller sehr häufig gehandelt. In dem Call dominieren die Käufer. Die Knock-out-Barriere liegt gegenwärtig bei 40,64 US-Dollar und der Basispreis bei 33,88 US-Dollar.