Die meistgehandelten Derivate v. 17.08.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

„The same as yesterday“: Auch im heutigen Handelsverlauf finden die meisten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call auf die Deutsche Telekom statt. Die Anleger verkaufen den Optionsschein weiterhin. Nachdem die T-Aktie gestern das höchste Kursniveau seit 20 Jahren gesehen hatte, gibt sie am Dienstag 0,5% auf 18,61 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf NextEra Energy (WKN MA342M)

Auf NextEra Energy kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. NextEra Energy ist der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Solar. Daneben betreibt das Unternehmen auch noch mehrere Kernkraftwerke. Bis zum Mittag legt die NextEra-Aktie 0,6% auf 70,92 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern am Dienstag überwiegend gekauft. Für den Saubere Zukunft Index 2 selbst geht es im bisherigen Handelsverlauf rund 5% auf 112,80Punkte bergab.