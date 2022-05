Die meistgehandelten Derivate v. 17.05.22

1. Knock-out-Call auf Cancom

Auf den IT-Dienstleister Cancom kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Aufgrund der Lieferengpässe bei IT-Hardware sank der Umsatz im vergangenen Quartal um 10,8% auf 300 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Dagegen konnte das EBITDA von 25,6 Millionen Euro auf 27,2 Millionen Euro gesteigert werden. Für die Aktie geht es heute beinahe 5% auf 37,30 Euro aufwärts, jedoch hat die Aktie in den letzten vier Handelswochen beinahe 25% verloren.



2. Knock-out-Call auf Infineon

In einen Knock-out-Call auf Infineon steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Im vergangenen Quartal konnte der Halbleiterherstellter seinen Umsatz um 22% auf beinahe 3,3 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Das Ergebnis nach Steuern legte von 203 auf 469 Millionen Euro zu. Für die Infineon-Aktie geht es in einem positiven heutigen Marktumfeld um beinahe 3% auf 28,95 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf Shell

Während in den vergangenen Handelstagen der Call-Optionsschein auf Shell überwiegend gekauft wurde, steigen die Derivateanleger heute aus dem Call aus. Die Shell-Aktie stieg am Morgen bis auf 28,06 Euro an. Zuletzt notiert die Aktie Ende 2019 auf diesem Niveau.