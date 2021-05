Die meistgehandelten Derivate v. 17.05.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emissionen (WKN MC3SF5)

Meistgehandelter Wert an der Euwax ist zum Wochenstart ein Faktor-Long-Zertifikat auf ein CO2-Zertifikat. In dem Faktor-Zertifikat werden zum Wochenstart vermehrt Kauforders ausgeführt.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Nachhaltigkeit steht auch beim zweiten Produkt im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von unseren Anlegern vermehrt gekauft. Der Index (WKN SL0BWC) notiert knapp 0,5% fester.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA)

In einem Call-Optionsschein auf den DAX-Spitzenreiter Deutsche Telekom steigen die Derivateanleger am Montagmorgen vermehrt aus. Am Morgen hatten Analysten von Barclays eine neue Kaufempfehlung für die Papiere des Bonner Konzerns ausgesprochen. Die Aktie notiert zum Mittag rund 2% fester.