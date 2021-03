Die meistgehandelten Derivate v. 17.03.2021

1. Call auf Saubere Zukunft Index (WKN MA2L6V)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index wird anscheinend aufgrund des Kurseinbruchs der im Index enthalten Plug Power-Aktie von den Anlegern überwiegend verkauft. Der Saubere Zukunft Index (WKN SL0A1N) verliert 0,89% auf 269,46 Euro.



2. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Auch bei einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 drücken die Anleger mehrheitlich auf den Verkaufsbutton. Größter Tagesverlierer im Index ist die Scatec-Aktie mit einem Verlust von 6,40%. Der Saubere Zukunft Index 2 gibt 3,51% auf 107,33 Euro nach.



3. Call auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Bei den Optionsscheinen steigen die Derivateanleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf den Volkswagen-Konzern ein. Bereits an den Vortagen verzeichnete der Call fast ausschließlich Kauforders. Die Anleger lagen bisher mit ihrer Kaufentscheidung richtig.



