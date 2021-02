Die meistgehandelten Derivate v. 17.02.21

1. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Der mit Abstand meistgehandelte Optionsschein in Stuttgart bleibt ein Call auf thyssenkrupp, der von den Anlegern weiter gekauft wird. Positivere Aussichten in der Stahlbranche mitsamt einer Konjunkturerholung sowie die Wasserstoff-Pläne scheinen Anleger zu überzeugen. Zudem sprachen verschiedene Analysten zuletzt Kaufempfehlungen für die thyssenkrupp-Aktie aus, die bei knapp 12 Euro ein neues Jahreshoch markiert.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA24S5)

Auch die NVIDIA-Aktie stellte am Morgen bei 507,60 Euro ein neues Allzeithoch auf. An der Euwax kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein auf den Grafikprozessoren-Hersteller. Dieser profitiert aktuell von der hohen Nachfrage nach Grafikkarten aufgrund von Homeoffice, dem Gaming-Trend oder sogar dem Minen von Kryptowährungen.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Bereits über 250-mal handelten die Stuttgarter Anleger zur Wochenmitte einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser wird dabei überwiegend gekauft. Der Saubere Zukunft Index 2, der sich aus BYD, Encavis, Jinkosolar, Samsung SDI, Scatec, Vestas Wind Systems und Xinyi Solar zusammensetzt, notiert derzeit rund 6,7% unter seinem Rekordstand.