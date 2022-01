Die meistgehandelten Derivate v. 17.01.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Der bereits in der Vorwoche rege gehandelte Call-Optionsschein auf Microsoft ist zum Wochenauftakt erneut der meistgehandelte Optionsschein an der Euwax. Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen diesen heute überwiegend. Nächsten Dienstag wird Microsoft schließlich frische Zahlen vorlegen. Im Vorfeld erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,31 US-Dollar. Bis zum Mittag notiert die Microsoft-Aktie 0,4% fester bei 271,90 Euro.



2. Call-Optionsschein auf AT&T

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. AT&T wird am 26. Januar vor Börsenbeginn in den USA seinen Jahresabschluss für 2021 vorlegen. Heute notiert die Aktie mit 23,78 Euro nahezu unverändert.



3. Cap-Bonuszertifikat auf Daimler

Ein Cap-Bonuszertifikat auf Daimler kaufen die Anleger an der Euwax zum Wochenstart. Sofern die Daimler-Aktie während der Laufzeit des Cap-Bonuszertifikats nicht das Sicherheitslevel von 52,50 Euro berührt oder unterschreitet, erhalten die Anleger am 23.12.2022 80 Euro ausbezahlt. Aktuell notiert das Cap-Bonuszertifikat bei 71,86 Euro.