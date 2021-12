Die meistgehandelten Derivate v. 16.12.21

1. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

Gleich mehrere Knock-out-Calls werden auf den französischen Impfstoff-Konzern Valneva gehandelt. Die Anleger positionieren sich hierbei überwiegend auf der Käuferseite. Am Morgen berichtete das Unternehmen über vielversprechende Testergebnisse zum Impfstoff. Die Aktie des Konzerns gewinnt am Vormittag rund 11%.



2. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA5YW7)

Verkäufer finden sich hingegen in dem meistgehandelten Call-Optionsschein auf Europas größten Chip-Konzern ASML wieder. Die Aktie des Unternehmens gewinnt zum Mittag rund 0,3% und notiert bei rund 700 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Die Stuttgarter Derivateanleger trennen sich derweil auch von einem Call-Optionsschein auf den Software-Giganten Microsoft. Die Microsoft-Aktie notiert indes 0,4% fester und nimmt die Marke von 300 Euro in den Blick.