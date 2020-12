Die meistgehandelten Derivate v. 16.12.2020

1. Knock-out Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Mit bereits über 400 Preisfeststellungen wird ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 von den Stuttgarter Anlegern vielfach gekauft. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien weist heute die Samsung SDI-Aktie mit 3,32% auf. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert bei 111,59 Euro rund 0,60% höher.



2. Knock-out-Call auf HelloFresh (WKN HZ9U4P)

Auf den Kochboxenhersteller HelloFresh kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Mit einem aktuellen Basispreis von 32,65 Euro und einer Knock-out-Barriere von gegenwärtig 32,70 Euro ist das Produkt von einem möglichen Knock-out-Ereignis aktuell weit entfernt. Die HelloFresh-Aktie legt leicht auf 60,20 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Carl-Zeiss-Meditech (WKN CL7NXW)

Zudem wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Medizintechnikkonzern Carl-Zeiss-Meditech häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. Für die Aktie geht es 1,89% auf 107,80 Euro bergauf.



