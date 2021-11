Die meistgehandelten Derivate v. 16.11.21

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp-Call

Ein Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp wird im bisherigen Handelsverlauf am häufigsten gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen überwiegend aus dem Call aus. ThyssenKrupp wird am Donnerstag seine Jahreszahlen für das am 30.09. beendete Geschäftsjahr vorlegen. Für die Aktie geht es im Vorfeld um 5,4% auf 9,71 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auf NVIDIA kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Der amerikanische Halbleiterhersteller wird morgen seine Geschäftszahlen fürs vergangene Quartal vorstellen. Die NVIDIA-Aktie gibt 1% auf 261,10 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Qualcomm

Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Anbieter von Mobilfunktechnologie Qualcomm verkaufen die Derivateanleger. Die Qualcomm-Aktie erreichte heute Vormittag mit 149,40 Euro ein neues All-Time-High. In den letzten vier Wochen hat die Aktie über 31% zugelegt.