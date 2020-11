Die meistgehandelten Derivate v. 16.11.20

1. Knock-out Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten gibt es in Stuttgart bei einem Call auf Varta. Hier liegen fast ausschließlich Kauforders vor. In der letzten Woche erhöhte der Batteriehersteller im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Heute gibt die Varta-Aktie 2,4% auf 112,20 Euro ab.





2. Knock-out Call auf RWE (WKN MC89MN)

Bei einem Knock-out-Call auf den Energieversorger RWE dominieren heute die Verkaufsorders. Scheinbar nehmen die Stuttgarter Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die RWE-Aktie kämpft heute mit der 35 Euro Marke





3. Call auf Amazon (WKN TT2LX0)

Bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call auf Amazon die meisten Preisfeststellungen statt. Unser Händler führt in dem Optionsschein überwiegend Kauforders aus. Bei rund 2.652 Euro bewegt sich die Amazon-Aktie in etwa auf dem Niveau des Freitagschlusskurses.