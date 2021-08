Die meistgehandelten Derivate v. 16.08.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Wie bereits letzten Freitag nehmen die Stuttgarter Anleger in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom die aufgelaufenen Gewinne mit. Diese erhöhte im Rahmen der Quartalszahlen zum zweiten Mal im laufenden Jahr die Prognose. Das Zahlenwerk der Deutschen Telekom stimmt die Anleger anscheinend weiterhin positiv. Mit 18,81 Euro notiert die T-Aktie auf einem Niveau, das sie zuletzt vor 20 Jahren einnahm.



2. Put-Optionsschein auf TUI (WKN SD51HH)

Auf den weltweit führenden Touristikkonzern TUI verkaufen die Anleger an der Euwax zu Wochenbeginn einen Put-Optionsschein. Die Analysten der DZ Bank beließen ihr Kursziel für TUI nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 2,60 Euro und stufen TUI zum „Verkaufen“ ein. Am Montag gibt die TUI-Aktie 1,3% auf 3,86 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Im Gegensatz dazu erhalten unsere Händler in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen überwiegend Kauforders. Die Analysten der Nord LB senkten das Kursziel von Volkswagen jüngst von 270 Euro auf 250 Euro, beließen die Einstufung aber weiterhin auf „Kaufen“. Bis zum Mittag verliert die Volkswagen-Aktie 0,9% auf 205Euro.