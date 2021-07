Die meistgehandelten Derivate v. 16.07.21

1. ​Knock-out-Call auf United Health (WKN KE9BBR​)

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health steigen die Anleger an der Euwax ein. United Health erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 71,3 Milliarden US-Dollar bei einem operativen Ergebnis von sechs Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert mit 355,90 Euro beinahe unverändert.



2. Knock-out-Call auf Starbucks (WKN KE5JXG)

Zudem steigen die Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf die weltweit tätige amerikanische Kaffeehauskette Starbucks ein. Inzwischen hat Starbucks weltweit mehr als 32.000 Kaffeefilialen. Am 27. Juli wird Starbucks schließlich seine Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Die Starbucks-Aktie notiert 0,3% schwächer bei 101 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Wie bereits am Vortag finden die meisten Preisfeststellungen in Stuttgart in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. statt. Weiterhin erhält unser Händler in dem Call hauptsächlich Kauforders. Volkswagen wird am nächsten Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie legt 0,2% auf 211,45 Euro zu.