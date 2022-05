Die meistgehandelten Derivate v. 16.05.22

1. Discount-Put-Optionsschein auf Nasdaq100

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen zum Wochenauftakt in einen Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq100 ein. Der Nasdaq100 verzeichnete im April mit einem Minus von 13% den größten Monatsverlust seit Oktober 2008. Auch im laufenden Monat hat der Nasdaq100 bereits über 3% verloren. Offensichtlich meiden die Anleger weiterhin amerikanische High-Tech-Werte.



2. Call-Optionsschein auf Shell

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Shell verkaufte in der letzten Woche 411 Tankstellen und ein Schmierstoffwerk in Russland an den Lukoil-Konzern. Im März hatte der größte europäische Ölkonzern seinen vollständigen Rückzug aus Russland angekündigt. Die Shell-Aktie legt 0,8% auf 27,20 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Apple

Wie bereits am letzten Freitag steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf Apple ein. Vom All-Time-High von Anfang April bei 162,58 Euro hat die Aktie knapp 12% abgegeben. Heute geht es für die Aktie des Smartphonepioniers um 0,3% auf 140,60 Euro leicht aufwärts.