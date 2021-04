Die meistgehandelten Derivate v. 16.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Zalando (WKN MF1GV0)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Online-Versandhändler Zalando steigen die Anleger ein. Zalando wickelte im vergangenen Jahr ein Bruttowarenvolumen von 10,7 Milliarden Euro ab. Bis 2025 will Zalando mehr als 30 Milliarden Euro Bruttowarenvolumen ausliefern. Die Zalando-Aktie legt 2,61% auf 91,64 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Barrick Gold (WKN KB9GPS)​

Auf den größten Goldförderer Barrick Gold kaufen die Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Barrick Gold förderte im 1. Quartal 1,1 Millionen Unzen Gold und 93 Millionen Pfund Kupfer. Die Aktie gibt 0,39% auf 18,46 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA40X6)

In einen Call-Optionsschein auf thyssenkrupp steigen die Anleger ein. Das Analysehaus Jeffries hat im Laufe der Woche das Kursziel für thyssenkrupp von 12,90 Euro auf 16,00 Euro angehoben. Für die Aktie geht es 2,48% auf 11,59 Euro bergauf.



EUWAX



