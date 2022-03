Die meistgehandelten Derivate v. 16.03.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Alibaba

Die häufigsten Preisfeststellungen finden am heutigen Vormittag an der Euwax in einem Faktor-2X-Long-Zertifikat auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba statt. Das Zertifikat wird von den Derivateanlegern dabei gekauft. Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage geht es heute für die Alibaba-Aktie beinahe 20% auf 83,50 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Ein Call-Optionsschein auf K+S wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Gestern stufte die Baader Bank die Aktie von „Add“ auf „Buy“ hoch, auch das Kursziel wurde von 20 auf 30 Euro angehoben. Durch die Sanktionen gegen Russland und Weißrussland dürfte es den Analysten der Baader Bank zufolge zu einer Verknappung des Kalidüngerangebots kommen und damit in der Folge zu steigenden Preisen. Am Mittag notiert die K+S-Aktie mit 24,70 Euro nahezu unverändert.



3. Knock-out-Call auf Symrise

Auch in einen Knock-out-Call auf Symrise steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Aktuell sehen die Analysten für den Duft- und Geschmackstoffhersteller im Konsensus ein Kursziel von 122,60 Euro. In einem positiven Marktumfeld geht es für die Symrise-Aktie um 3% auf 102,10 Euro nach oben.