Die meistgehandelten Derivate v. 16.03.21

1. Call-Optionsschein auf Procter & Gamble (WKN MA252M)

Auf den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Im letzten Quartal konnte der Konzern bei einem Umsatz von 19,754 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 3,854 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Die Aktie notiert um 0,43% höher bei 107,70 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Der gestrige „Power Day“ bei Volkswagen veranlasst anscheinend auch weiterhin die Anleger in einen Call-Optionsschein auf den Wolfsburger Konzern einzusteigen. Der Optionsschein notiert mit einem Basispreis von 205 Euro im Geld. Der Bewertungstag ist erst in über einem Jahr am 18.03.2022.



3. Knock-out-Call auf Square (WKN MA3MMC)

Bei den Knock-out Produkten steigen die Anleger in einen Knock-out-Call auf den Mobile-Payment Anbieter Square ein. Square verkündete zuletzt die Mehrheitsübernahme des Musikdienstes Tidal. Die Aktie legt 1,41% auf 212,05 Euro zu.​