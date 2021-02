Die meistgehandelten Derivate v. 16.02.2021

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp (WKN MA47QY)

Weiterhin ist ein Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp sowohl bei der Anzahl der Preisfeststellungen als auch der Umsätze absoluter Spitzenreiter. Der Call wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Die Aktie von ThyssenKrupp notiert mit 11,69 Euro auf einem neuen Jahreshoch.



2. Call-Optionsschein auf Bayer (WKN MA47JK)

Auf Bayer kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Optionsschein notiert aus dem Geld – bei einem Basispreis von 60 Euro und einer Laufzeit bis zum 22.03.2022. Die Bayer-Aktie notiert mit 55,00 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Nikkei225 (WKN DFG56F)

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf den Nikkei 225 von den Anlegern gekauft. Mit einem Basispreis und einer Knock-out-Barriere von 18.754,92 ist der Schein gegenwärtig von einem Knock-out-Ereignis weit entfernt. Die Indikation für den Nikkei 225 ist bei 30.490 Punkte.



EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.