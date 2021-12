Die meistgehandelten Derivate v. 15.12.2021

1. Call-Optionsschein auf Varta

Zwei Call-Optionsscheine auf Varta werden zur Wochenmitte in Stuttgart sehr rege gehandelt. Dabei steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein (WKN HR6KVA) mit einem Basispreis von 110 Euro ein und verkaufen dafür einen Call-Optionsschein (WKN HR4WAP) mit einem höheren Basispreis von 140 Euro. Beide Optionsscheine weisen als Bewertungstag den 16.03.2022 aus. Bis zum Mittag legt die Varta-Aktie 1,4% auf 111,00 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Total Energies Auch in einen Call-Optionsschein auf Total Energies steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Ende November nahm Total Energies sein größtes Solarkraftwerk in Frankreich mit einer Leistung von 55 Megawatt in Betrieb. Heute verliert die Aktie des französischen Mineralöl- und Energieunternehmens 0,7% auf 43,55 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Micron Technology

Zu guter Letzt steigen die Derivateanleger an der Euwax am Mittwoch in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiter-Konzern Micron Technology ein. Am 20. Dezember wird Micron Technology die Zahlen für sein erstes Quartal veröffentlichen. Im Vorfeld gibt die Aktie 0,4% auf 73,59 Euro nach.